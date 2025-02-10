"Вот и началось". Росію атакували безпілотники, прилетіло у Краснодар і область – відео

Росіяни традиційно заявляють лише про "уламки"

Краснодар (Ілюстративне фото: wikipedia)

У ніч проти 10 лютого безпілотники атакували п'ять російських регіонів і тимчасово окупований Крим. Зокрема, дрони прилетіли у Краснодар і область. Про це повідомили у Міноборони РФ.

Стверджується, що вночі було нібито збито або перехоплено 15 БпЛА: сім – над територією Краснодарського краю, три – над територією Брянської області, два – над територією Ростовської області, один – над територією Бєлгородської області, один – над територією Курської області та один – над Кримом.

Мер Краснодара Євген Наумов і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондартьєв традиційно для російської влади звітують лише про "уламки".

Мер каже, що російська ППО нібито збила дрон над Краснодаром, проте "уламки" пошкодили житловий комплекс "Центральний".

"Уламки" нібито впали на технічну надбудову на 19-му поверсі.

На місці працюють спеціальні служби та поліція, територію, де це сталося, оточено.

Російські пропагандисти стверджують, що ціллю атаки був Афіпський нафтопереробний завод.

Губернатор повідомив, що ще один безпілотник нібито збили у селищі Афіпському Сіверського району. "Уламки" пошкодили приватний будинок.

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