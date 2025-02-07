Игнат: В Запорожье действительно сбили КАБ, но это не первый случай

Представитель Воздушных сил не уточнил, чем именно была сбита вражеская авиабомба

Юрий Игнат (Фото: Укринформ)

В пригороде Запорожья украинские военные сбили управляемую авиабомбу (КАБ). Однако это уже не первый подобный случай, как утверждали в сети, пояснил в комментарии LIGA.net начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Это не в первый раз сбивается такой тип средства воздушного нападения, как КАБ. Идет боевая работа по разным целям – по ракетам, дронам, в том числе это может быть и КАБ. Поскольку КАБы бывают разных типов", – объяснил Игнат.

Он рассказал, что для ликвидации вражеских целей необходим комплексный подход с использованием как наземных средств противовоздушной обороны, так и авиации. И в первую очередь необходимо воздействовать на тактическую авиацию России, которая и выпускает бомбы.

"Противник только за 2024 год выпустил по Украине до 40 000 управляемых авиабомб. В Воздушных силах сейчас активно внедряется комплексный подход к противодействию применению вражеской тактической авиацией КАБов. Применяются разные способы", – отметил Игнат.

Однако он не уточнил, чем именно был сбит КАБ на Запорожском направлении 6 февраля.

Ранее военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, ссылаясь на неназванных собеседников Сил обороны, что КАБ якобы впервые удалось сбить целенаправленно. По его словам, могло быть применено экспериментальное вооружение, которое было предназначено именно для сбивания КАБов.