Россия скинула КАБ на школу-интернат в Судже. Под завалами почти сотня гражданских – видео
Армия России ударила управляемой авиабомбой по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Под завалами оказались 95 гражданских лиц, сообщил спикер комендатуры Вооруженных Сил Украины в Судже Алексей Дмитрашковский.
Удар произошел в 17:54. Большинство людей, которые находились в школе-интернате, — это люди пожилого возраста и лежачие. Из-под завалов слышны крики и стон людей, отметил Дмитрашковский.
"Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", – резюмировал он.
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне целенаправленно сбросили на школу-интернат КАБ. В помещении находились десятки местных жителей, готовившихся к эвакуации.
В Генштабе отметили, что российская сторона знала, что в здании находятся исключительно гражданские местные жители, среди которых женщины и дети.
"Удар по интернату в Судже – очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан", – добавили военные.
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