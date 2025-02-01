Росія скинула КАБ на школу-інтернат у Суджі. Під завалами майже сотня цивільних – відео

У Генштабі зазначили, що Росія знала, що в будівлі перебувають цивільні, проте завдала цілеспрямованого удару

Місце удару (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Армія Росії вдарила керованою авіабомбою по школі-інтернату в місті Суджа Курської області. Під завалами опинилися 95 цивільних осіб, повідомив спікер комендатури Збройних Сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський.

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Удар стався о 17:54. Більшість людей, які перебували в школі-інтернаті, — це люди літнього віку та лежачі. З-під завалів чутно крики та стогін людей, зазначив Дмитрашківський.

"Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятувальні роботи", – резюмував він.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни цілеспрямовано скинули на школу-інтернат КАБ. У приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

У Генштабі зазначили, що російська сторона знала, що в будівлі перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

"Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян", – додали військові.

ДОПОВНЕНО О 22:40. З-під завалів дістали чотирьох загиблих людей, 84 особи далося врятувати, четверо з них перебувають у важкому стані.