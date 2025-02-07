Ігнат: У Запоріжжі справді збили КАБ, але це не перший випадок

Представник Повітряних сил не уточнив, чим саме було збито ворожу авіабомбу

Юрій Ігнат (Фото: Укрінформ)

У передмісті Запоріжжя українські військові збили керовану авіабомбу (КАБ). Однак це вже не перший подібний випадок, як стверджували в мережі, пояснив у коментарі LIGA.net начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Це не вперше збивається такий тип засобу повітряного нападу, як КАБ. Йде бойова робота по різних цілях – по ракетах, дронах, у тому числі це може бути й КАБ. Бо КАБи бувають різних типів", – пояснив Ігнат.

Він розповів, що для ліквідації ворожих цілей необхідний комплексний підхід із використанням як наземних засобів протиповітряної оборони, так і авіації. І насамперед необхідно впливати на тактичну авіацію Росії, яка випускає бомби.

"Противник лише за 2024 рік випустив по Україні до 40 000 керованих авіабомб. У Повітряних силах зараз активно впроваджується комплексний підхід до протидії застосуванню ворожої тактичної авіації КАБів. Застосовуються різні способи", – зазначив Ігнат.

Однак він не уточнив, чим саме було збито КАБ на Запорізькому напрямку 6 лютого.

Раніше військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, посилаючись на неназваних співрозмовників Сил оборони, що КАБ нібито вперше вдалося збити цілеспрямовано. За його словами, могло бути застосоване експериментальне озброєння, яке було призначене саме для збиття КАБів.