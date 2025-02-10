Росіяни вдарили 10 авіабомбами по одному населеному пункту у Запорізькій області, загинула людина
Росіяни завдали до десяти ударів керованими авіабомбами по селу Таврійському у Запорізькій області, загинула людина. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
Через атаку загинув 29-річний чоловік.
Зруйновано приватні будинки, нежитлові будівлі та машини.
Таврійське – село на Запоріжжі, відстань від нього до лінії фронту становить близько 13 км.
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