Росіяни вдарили 10 авіабомбами по одному населеному пункту у Запорізькій області, загинула людина

Керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни завдали до десяти ударів керованими авіабомбами по селу Таврійському у Запорізькій області, загинула людина. Про це повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

Через атаку загинув 29-річний чоловік.

Зруйновано приватні будинки, нежитлові будівлі та машини.

Таврійське – село на Запоріжжі, відстань від нього до лінії фронту становить близько 13 км.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

7 лютого речник Повітряних сил повідомив, що у передмісті Запоріжжя українські військові збили КАБ. Однак це вже не перший подібний випадок, як стверджували в мережі.

У ніч проти 10 лютого Росія атакувала Україну 83 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Є наслідки у чотирьох областях.