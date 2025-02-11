Россия запустила по Украине крылатые ракеты

В Полтаве гремели взрывы

Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование ''Центр'')

Утром 11 февраля Россия атакует Украину крылатыми ракетами. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые Telegram-каналы.

В частности, ракеты находятся в воздушном пространстве Полтавской области.

Суспильне сообщает о взрывах в областном центре.

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