Россия запустила по Украине крылатые ракеты
Утром 11 февраля Россия атакует Украину крылатыми ракетами. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые Telegram-каналы.
В частности, ракеты находятся в воздушном пространстве Полтавской области.
Суспильне сообщает о взрывах в областном центре.
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- Предыдущая российская массированная атака произошла в ночь на 1 февраля. Тогда РФ запустила по Украине 165 средств воздушного нападения – дроны, крылатые, авиационные и баллистические ракеты.