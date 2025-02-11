Росія запустила по Україні крилаті ракети: є наслідки на Полтавщині

Без газу залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району на Полтавщині

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування ''Центр'')

Зранку 11 лютого Росія атакує Україну крилатими ракетами. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ та моніторингові Telegram-канали.

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Зокрема, ракети перебувають у повітряному просторі Полтавської області.

Суспільне повідомляє про вибухи в обласному центрі.

ОНОВЛЕНО О 07:19. Полтавська облдержадміністрація повідомила, що РФ атакувала область – унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.

Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванек повідомив, що у повітрі перебувають чотири борти ТУ-95МС.

"До 07:40 +/- очікуємо ракети від них у нашому повітряному просторі, якщо пуски справді були", – написав він.