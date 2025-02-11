Росія запустила по Україні крилаті ракети: є наслідки на Полтавщині

Росія запустила по Україні крилаті ракети: є наслідки на Полтавщиніоновлено
Зранку 11 лютого Росія атакує Україну крилатими ракетами. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ та моніторингові Telegram-канали.
Зокрема, ракети перебувають у повітряному просторі Полтавської області.
Суспільне повідомляє про вибухи в обласному центрі.
ОНОВЛЕНО О 07:19. Полтавська облдержадміністрація повідомила, що РФ атакувала область – унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.
Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванек повідомив, що у повітрі перебувають чотири борти ТУ-95МС.
"До 07:40 +/- очікуємо ракети від них у нашому повітряному просторі, якщо пуски справді були", – написав він.
- Попередня російська масована атака відбулась у ніч проти 1 лютого. Тоді РФ запустила по Україні 165 засобів повітряного нападу – дрони, крилаті, авіаційні та балістичні ракети.