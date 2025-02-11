Россияне выпустили 19 ракет по газодобывающим объектам в Полтавской области

Информация о типах ракет и результатах боевой работы уточняется, сообщили ВС

Ракета "Искандер" (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 11 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности Полтавской области, запустив почти два десятка ракет разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области – всего до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Информация о типах и результатах боевой работы уточняется.

Кроме этого, россияне атаковали украинские регионы 124 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов с направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 57 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

64 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Полтавская, Киевская, Черниговская и Черкасская области.

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в Черкасском районе обломками беспилотников травмированы двое мужчин. Они доставлены в больницу. Состояние обоих – средней тяжести.

Обращений за помощью от населения по поводу повреждения имущества не поступало, добавил он.

Исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что в результате дроновой атаки в Бориспольском районе взрывной волной поврежден детсад и два здания школы – действующее и новостройка. В зданиях выбиты остекления, окна и двери. Также повреждена детская площадка. Здесь же поврежден частный дом.

Заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе.

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Утром 11 февраля сообщалось, что оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты воздушного базирования. Под атаку попала Полтавская область.

В связи с очередным российским обстрелом Укрэнерго ввело аварийные отключения света.