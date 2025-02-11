В Украине экстренные отключения света из-за атаки РФ на энергосистему

Под прицелом оккупантов – снова энергообъекты

ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Утром 11 февраля внедряются экстренные отключения света на фоне российской ракетной атаки на объекты украинской энергосистемы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", – написал он.

В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии.

Как только будет разрешаться ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия, отметил Глущенко.

Об аварийных отключениях из-за атаки РФ позднее сообщили и в Укрэнерго.

"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", – сказано в сообщении.