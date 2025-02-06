В ряде областей ввели аварийные отключения света из-за последствий атак России
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Главной и единственной причиной аварийных отключений света в некоторых областях Украины есть последствия российских ракетно-дроновых атак по объектам генерации и передачи электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

По ее данным, в первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно), а также ограничения не применяются для бытовых потребителей – за исключением аварийных ситуаций в пределах конкретных облэнерго.

В компании добавили, что аварийные отключения упраздняются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.

Укрэнерго призывает жителей областей, где применяются отключения, придерживаться рекомендаций по бережливому потреблению, когда свет появляется.

Утром аварийные отключения были применены в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, частично в Днепропетровской и Черкасской областях.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в период с 7:00 до 20:00. Ограничьте использование мощных электроприборов в это время", – замечали в энергокомпании.

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