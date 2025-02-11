Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – есть повреждения
Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – есть повреждения, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Данных о пострадавших пока нет. Из-за атаки есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.

В местной школе развернули Штаб помощи. Других подробностей Вилкул не приводит.

Ранее, в 20:58, воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Уже через две минуты военные призвали жителей Кривого Рога идти к укрытиям.

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