Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – есть повреждения
Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – есть повреждения, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Данных о пострадавших пока нет. Из-за атаки есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.
В местной школе развернули Штаб помощи. Других подробностей Вилкул не приводит.
Ранее, в 20:58, воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Уже через две минуты военные призвали жителей Кривого Рога идти к укрытиям.
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