Росія скинула на Костянтинівку сім ФАБів, є загиблі – фото

Атака на Костянтинівку (Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Росія за ранок 22 лютого завдала сім авіаударів по Костянтинівці у Донецькій області. Загинули дві людини, троє поранено, під завалами можуть бути люди, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог використав ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Перші три авіаудари сталися о 08:20. Внаслідок влучання одного з боєприпасів загинув 62-річний чоловік. Згодом ворог скинув ще дві бомби на місто, через що мінно-вибухову травму отримала жінка 56 років.

Через вісім хвилин окупанти вдарили по багатоповерхівці. Під завалами опинився 72-річний чоловік, який загинув від травм, несумісних з життям. Його дружина в лікарні. Також була поранена 61-річна жінка, яка в момент атаки перебувала в помешканні. У обох діагностували мінно-вибухові травми та різані рани.

Під завалами будинку може перебувати ще одна цивільна особа, остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

22 лютого Росія атакувала Україну 162 дронами, в кількох регіонах є влучання.

Внаслідок атаки дронами по Києву та області у столиці та області сталися пожежі, загинув працівник Укрзалізниці.