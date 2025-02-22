Россия скинула на Константиновку семь ФАБов, есть погибшие

Атака на Константиновку (Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Россия за утро 22 февраля нанесла семь авиаударов по Константиновке в Донецкой области. Погибли два человека, три человека ранены, под завалами могут быть люди, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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По предварительным данным, враг использовал ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Первые три авиаудара произошли в 08:20. В результате попадания одного из боеприпасов погиб 62-летний мужчина. Впоследствии враг сбросил еще две бомбы на город, из-за чего минно-взрывную травму получила женщина 56 лет.

Через восемь минут кафиры ударили по многоэтажке. Под завалами оказался 72-летний мужчина, погибший от травм, несовместимых с жизнью. Его жена в больнице. Также была ранена 61-летняя женщина, которая в момент атаки находилась в доме. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и резаные раны.

Под завалами дома может находиться еще одно гражданское лицо, окончательное количество пострадавших устанавливается.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

22 февраля Россия атаковала Украину 162 дронами, в нескольких регионах есть попадания.

В результате атаки дронами Киева и области в столице и области произошли пожары, погиб работник Укрзализныци.