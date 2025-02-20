РФ две ночи подряд устраивает энергетический террор Одесской области: детали новой атаки

Прошлой ночью Россия тоже атаковала одесскую энергетику – сразу после того, как наврала, что не атакует такие объекты

Фото: Геннадий Труханов / Telegram

Во время очередной атаки на Одесскую область поздно вечером 19 февраля Россия снова атаковала объект ДТЭК, передает пресс-служба компании.

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"Враг продолжает энергетический террор Одесщины вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК. Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов после полуночи сообщил о последствиях очередной дроновой атаки оккупантов на гражданскую инфраструктуру и жилые дома областного центра.

Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление.

Предыдущая атака РФ на Одессу была тоже по энергетике - сразу после встречи россиян с американцами в Саудовской Аравии, где представители государства-агрессора врали, что якобы не наносят таких ударов.

Фото: Геннадий Труханов / Telegram

В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего есть разрушения, более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света.

Всего в ту ночь россияне запустили по Украине более полутора сотен ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты.

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