РФ две ночи подряд устраивает энергетический террор Одесской области: детали новой атаки
Во время очередной атаки на Одесскую область поздно вечером 19 февраля Россия снова атаковала объект ДТЭК, передает пресс-служба компании.
"Враг продолжает энергетический террор Одесщины вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК. Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.
Мэр Одессы Геннадий Труханов после полуночи сообщил о последствиях очередной дроновой атаки оккупантов на гражданскую инфраструктуру и жилые дома областного центра.
Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление.
Предыдущая атака РФ на Одессу была тоже по энергетике - сразу после встречи россиян с американцами в Саудовской Аравии, где представители государства-агрессора врали, что якобы не наносят таких ударов.
- В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего есть разрушения, более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света.
- Всего в ту ночь россияне запустили по Украине более полутора сотен ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты.
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