РФ стала ставить взрывчатку на "Герберы" и налаживает производство своих реактивных Shahed

Также оккупанты все чаще используют продукцию китайского производства как альтернативу компонентам из США, ЕС и других стран, заявила разведка

Иллюстративное фото: Depositphotos

Россияне модернизируют свои ударные беспилотники, продолжают использовать иностранные компоненты в БпЛА, а также стали снаряжать боевыми частями дроны "Гербера", которые ранее использовались в качестве имитаторов. Кроме этого РФ налаживает производство реактивного аналога Shahed, сообщает Главное управление разведки.

На профильном портале разведки War&Sanctions был опубликован очередной массив данных об иностранных компонентах в оружии РФ, в том числе в дронах.

В частности, с начала 2025 года разведка зафиксировала ряд существенных изменений в строении БпЛА Shahed-136 (российские наименования – "Герань-2" и "Гарпия"):

→ новый вид боевой части весом 90 кг;

→ полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея были перенесены из носовой части в хвостовую;

→ установлен дополнительный балласт на конструкцию беспилотника.

Разведчики обнаружили на помехозащищенной восьмиканальной CRP-антенне дрона стикер с маркировкой на китайском и английском языках "Запчасти к сельхозтехнике", а номер на нем указывал на производство этого оборудования в 2024 году.

При этом способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похожи на другие узлы и агрегаты "шахедов" серии "Ы" производства Ирана и России, поэтому обнаруженный стикер может использоваться для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения оборудования, поясняет ГУР.

В ведомстве отметили, что оккупанты все чаще используют продукцию китайского производства как альтернативу компонентам из США, Европейского союза и других стран. В частности, в вышеупомянутой восьмиканальной антенне на последних версиях Shahed-136 захватчики заменили программируемую логическую интегральную схему XILINX Kintex-7 американского производства, являющуюся критической составляющей CRP-антенны, на схему производства китайской Beijing Microelectronics Technology.

Фото: ГУР

Также ГУР сообщает о новых маркировках на "шахедах": изготовленные в особой экономической зоне "Елабуга" беспилотники вдобавок к "Ы" получили новую серию "Ъ", а дроны, выпущенные на электромеханическом заводе "Купол" в Ижевске, получили новую серию "КЦ" в дополнение к предыдущим "К" и "КБ".

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Разведка располагает информацией, что, кроме восьмиканальных антенн собственного производства "Комета-М8", россияне стали применять в производстве дронов свои новые 12-канальные CRP-антенны "Комета".

Фото: ГУР

В то же время для съемки и передачи видеоизображения с поражением целей россияне используют одноразовые Telegram-боты и микроэлектронные вычислительные машины Raspberry Pi, веб-камеры, 3G/LTE-модемы.

Кроме этого оккупанты начали снаряжать боевыми частями дроны "Гербера", ранее исполнявшие роль беспилотников-имитаторов: произведенные в Елабуге БпЛА устанавливают обломочно-фугасную ОФБЧ-2,5 и кумулятивные инженерные боеприпасы КЗ-6. Для приведения боевой части в действие используются взрыватель, подключаемый к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10D, поясняет ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

По данным разведки, захватчики налаживают производства реактивного аналога Shahed-238 – "Герань-3" с малогабаритными турбореактивными двухконтурными двигателями Tolou-10/13, который способен обеспечивать скорость полета до 550-600 километров в час на дальности 250.