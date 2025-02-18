Российский беспилотник влетел в квартиру многоэтажки в Кировоградской области – фото

В результате атаки есть пострадавшие – женщина и ее дети

Фото: Андрей Райкович / Telegram

В ночь на 18 февраля российский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская Кировоградской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

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В результате попадания известно о трех пострадавших – это мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась.

Эвакуированы жители из 38 квартир.

Также вражеские беспилотники атаковали Кропивницкий район. Обошлось без пострадавших.

Фото: Андрей Райкович / Telegram

Фото: Андрей Райкович / Telegram

Фото: Андрей Райкович / Telegram