Российский беспилотник влетел в квартиру многоэтажки в Кировоградской области – фото
В ночь на 18 февраля российский беспилотник попал в многоэтажку в городе Долинская Кировоградской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
В результате попадания известно о трех пострадавших – это мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась.
Эвакуированы жители из 38 квартир.
Также вражеские беспилотники атаковали Кропивницкий район. Обошлось без пострадавших.
- Россия почти каждую ночь атакует ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
- В ночь на 16 февраля Россия атаковала 143 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили около сотни дронов, но были последствия в четырех областях.
- В ночь на 17 февраля РФ запустила по Украине 147 беспилотников. Почти все сбиты или локационно потеряны, но не обошлось без последствий.