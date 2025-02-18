Російський безпілотник влетів у квартиру багатоповерхівки на Кіровоградщині – фото
У ніч проти 18 лютого російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська Кіровоградської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
В результаті влучання відомо про трьох постраждалих – це мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала.
Евакуйовано мешканців з 38 квартир.
Також ворожі безпілотники атакували Кропивницький район. Минулося без постраждалих.
- Росія майже щоночі атакує ударними дронами та безпілотниками-імітаторами.
- У ніч проти 16 лютого Росія атакувала 143 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили майже сотню дронів, але були наслідки у чотирьох областях.
- У ніч проти 17 лютого РФ запустила по Україні 147 безпілотників. Майже всі було збито або локаційно втрачено, але не минулося без наслідків.