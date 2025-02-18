Російський безпілотник влетів у квартиру багатоповерхівки на Кіровоградщині – фото

Внаслідок атаки є постраждалі – жінка та її діти

Фото: Андрій Райкович / Telegram

У ніч проти 18 лютого російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська Кіровоградської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

В результаті влучання відомо про трьох постраждалих – це мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала.

Евакуйовано мешканців з 38 квартир.

Також ворожі безпілотники атакували Кропивницький район. Минулося без постраждалих.

Фото: Андрій Райкович / Telegram

Фото: Андрій Райкович / Telegram

Фото: Андрій Райкович / Telegram