Сили ППО уночі збили 95 російських БпЛА, але є наслідки у чотирьох областях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 16 лютого сили протиповітряної оборони збили майже сотню російських безпілотників, але є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 21:00 15 лютого окупанти атакували 143 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово та двома балістичними ракетами (по Одеській області) з тимчасово окупованого Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 95 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Миколаївська й Одеська області.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що через російську атаку є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа.

У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Унаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його ушпиталили. Наразі стан постраждалого – задовільний.

Київська ОВА повідомила, що повітряна тривога тривала в області понад п’ять годин. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Внаслідок російської атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складу. Пожежа оперативно ліквідована. Також пошкоджений один приватний будинок.

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, посічений фасад.

З вечора 11 і вночі 12 лютого українські військові збили шість ракет і 71 російський безпілотник.

В ніч проти 13 лютого росіяни випустили по Україні 140 безпілотників.

Уночі 14 лютого окупанти запустили по Україні 133 БпЛА. Є наслідки у п'яти областях.