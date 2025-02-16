Сили ППО уночі збили 95 російських БпЛА, але є наслідки у чотирьох областях
У ніч проти 16 лютого сили протиповітряної оборони збили майже сотню російських безпілотників, але є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 21:00 15 лютого окупанти атакували 143 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово та двома балістичними ракетами (по Одеській області) з тимчасово окупованого Криму.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 95 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Миколаївська й Одеська області.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що через російську атаку є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа.
У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Унаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його ушпиталили. Наразі стан постраждалого – задовільний.
Київська ОВА повідомила, що повітряна тривога тривала в області понад п’ять годин. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.
Внаслідок російської атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складу. Пожежа оперативно ліквідована. Також пошкоджений один приватний будинок.
У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, посічений фасад.
- З вечора 11 і вночі 12 лютого українські військові збили шість ракет і 71 російський безпілотник.
- В ніч проти 13 лютого росіяни випустили по Україні 140 безпілотників.
- Уночі 14 лютого окупанти запустили по Україні 133 БпЛА. Є наслідки у п'яти областях.