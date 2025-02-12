ЗСУ збили шість російських ракет "Іскандер-М" або С-400 й 71 безпілотник

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські військові збили шість ракет та 71 російський безпілотник, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їх даними, з вечора 11 і вночі 12 лютого росіяни завдали ударів по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М" або зенітними керованими С-400 по Києву та Кривому Рогу – шість пусків були здійснені з Брянської області, один з тимчасово окупованого Криму.

Також загарбники атакували 123 дронами-камікадзе типу Shahed та безпілотниками-імітаторами інших типів з напрямків Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 8:30 військові підтверджують збиття шести ракет "Іскандер-М" або С-400 та 71-го "шахеда" та БпЛА інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 дронів-імітаторів фіксуються як локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через російську атаку постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Інфографіка: Повітряні сили

ДОВІДКА "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).



С-400 (40Р6, SA-21 Growler за класифікацією НАТО) – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності. Ракетами 40Н6Е комплекс нібито може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 380 км, обмеження по висоті – 35 км. Також у РФ є модифікація комплексу, перероблена для ударів по наземних цілях. "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).С-400 (40Р6, SA-21 Growler за класифікацією НАТО) – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності. Ракетами 40Н6Е комплекс нібито може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 380 км, обмеження по висоті – 35 км. Також у РФ є модифікація комплексу, перероблена для ударів по наземних цілях.

Ввечері 11 лютого загарбники здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – є пошкодження.

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по Києву, через що загинула людина, є постраждалі.

Крім столиці, росіяни атакували і Київську область. Внаслідок роботи сил ППО по ворожих цілях є наслідки на землі.