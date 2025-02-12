ЗСУ збили шість російських ракет "Іскандер-М" або С-400 й 71 безпілотник
Українські військові збили шість ракет та 71 російський безпілотник, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За їх даними, з вечора 11 і вночі 12 лютого росіяни завдали ударів по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М" або зенітними керованими С-400 по Києву та Кривому Рогу – шість пусків були здійснені з Брянської області, один з тимчасово окупованого Криму.
Також загарбники атакували 123 дронами-камікадзе типу Shahed та безпілотниками-імітаторами інших типів з напрямків Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії.
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Станом на 8:30 військові підтверджують збиття шести ракет "Іскандер-М" або С-400 та 71-го "шахеда" та БпЛА інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
40 дронів-імітаторів фіксуються як локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через російську атаку постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.
С-400 (40Р6, SA-21 Growler за класифікацією НАТО) – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності. Ракетами 40Н6Е комплекс нібито може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 380 км, обмеження по висоті – 35 км. Також у РФ є модифікація комплексу, перероблена для ударів по наземних цілях.
- Ввечері 11 лютого загарбники здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – є пошкодження.
- 12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по Києву, через що загинула людина, є постраждалі.
- Крім столиці, росіяни атакували і Київську область. Внаслідок роботи сил ППО по ворожих цілях є наслідки на землі.