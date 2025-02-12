ВСУ сбили шесть российских ракет "Искандер-М" или С-400 и 71 беспилотник

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские военные сбили шесть ракет и 71 российский беспилотник, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, с вечера 11 и ночью 12 февраля россияне нанесли удар по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М" или зенитными управляемыми С-400 по Киеву и Кривому Рогу – шесть пусков были совершены из Брянской области, один из временно оккупированного Крыма.

Также захватчики атаковали 123 дронами-камикадзе типа Shahed и беспилотниками-имитаторами других типов из направлений Миллерово, Орела, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в России.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, радиоэлектронные средства борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 8:30 военные подвергают сбивание шести ракет "Искандер-М" или С-400 и 71 "шахеда" и БпЛА других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

40 дронов-имитаторов фиксируются как локационно потерянные без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская (Кривой Рог), Сумская, Полтавская и Черниговская области.

Инфографика: Воздушные силы

СПРАВКА "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена ​​публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной).



С-400 (40Р6, SA-21 Growler по классификации НАТО) – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Ракетами 40Н6Е комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 380 км, ограничения по высоте – 35 км. Также у РФ есть модификация комплекса, переделанная для ударов по наземным целям. "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена ​​публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной).С-400 (40Р6, SA-21 Growler по классификации НАТО) – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Ракетами 40Н6Е комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 380 км, ограничения по высоте – 35 км. Также у РФ есть модификация комплекса, переделанная для ударов по наземным целям.

Вечером 11 февраля захватчики совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – есть повреждения.

12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, из-за чего погиб человек, есть пострадавшие.

Кроме столицы, россияне атаковали и Киевскую область. В результате работы сил ПВО по вражеским целям есть последствия на земле.