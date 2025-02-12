Полтавская область снова с газом после российской ракетной атаки 11 февраля
В Полтавской области ремонтные бригады завершили работу после российских ударов ракетами утром 11 февраля. Об этом сообщила облгосадминистрация.
По состоянию на утро 12 февраля газоснабжение, прекращенное в результате вражеских обстрелов, было возобновлено всем потребителям.
Оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области – всего было до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.
Без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.
Минобороны государства-агрессора после своей атаки сообщило, что в результате удара якобы были поражены объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению беспилотников.
Оккупанты традиционно заявили, что "цели удара достигнуты".
- 12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по столице, из-за чего погиб человек, есть пострадавшие.