Полтавская область снова с газом после российской ракетной атаки 11 февраля

Во время атаки было до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет

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В Полтавской области ремонтные бригады завершили работу после российских ударов ракетами утром 11 февраля. Об этом сообщила облгосадминистрация.

По состоянию на утро 12 февраля газоснабжение, прекращенное в результате вражеских обстрелов, было возобновлено всем потребителям.

Оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области – всего было до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

Без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

Минобороны государства-агрессора после своей атаки сообщило, что в результате удара якобы были поражены объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению беспилотников.

Оккупанты традиционно заявили, что "цели удара достигнуты".