Россия ударила ракетами по Киеву. Есть последствия в трех районах и погибший – фото

Известно об одном погибшем человеке и четырех пострадавших в Оболонском районе, среди них ребенок

Последствия атаки БпЛА в Киеве (Фото: ГСЧС)

12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по столице, из-за чего погиб человек, есть пострадавшие. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кличко писал в 04:35, что в Киеве громко – работают силы противовоздушной обороны. В 04:31 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Известно о последствиях атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.

В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано.

Спасатели пишут, что один человек погиб и один пострадал.

Кличко говорит, что уже трое пострадавших. Двух из них медики госпитализировали, одному – оказали помощь на месте. Среди госпитализированных – девятилетняя девочка.

В Святошинском районе произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе есть возгорание двухэтажного складского здания. Ликвидация пожара продолжается.

Всего на местах происшествия сейчас работают более 80 спасателей и 17 единиц техники.

ДОПОЛНЕНО В 07:20. Уже известно о четырех пострадавших. В частично разрушенном офисном здании пожар потушили.

В ночь на 11 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности Полтавской области, запустив почти два десятка ракет разных типов и 124 беспилотника.

В связи с очередным российским обстрелом Укрэнерго ввело аварийные отключения света. Но потом отменило.

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