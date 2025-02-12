Полтавщина знову з газом після російської ракетної атаки 11 лютого

Під час атаки було до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет

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У Полтавській області ремонтні бригади завершили роботи після російських ударів ракетами зранку 11 лютого. Про це повідомила облдержадміністрація.

Станом на ранок 12 лютого газопостачання, яке було припинено в результаті ворожого обстрілу, відновили усім споживачам.

Окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного й морського базування по об’єктах газодобувної промисловості у Полтавській області – загалом було до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет.

Без газопостачання залишились дев’ять населених пунктів Миргородського району.

Міноборони держави-агресорки після своєї атаки повідомило, що внаслідок удару нібито були уражені об'єкти газоенергетичного комплексу, що забезпечують роботу українського військово-промислового комплексу, інфраструктура військових аеродромів, місця зберігання та підготовки до застосування безпілотників.

Окупанти традиційно заявили, що "цілі удару досягнуто".