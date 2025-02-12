В Киевскую область летели дроны и ракеты: есть сбитые цели, но не обошлось без последствий

Пострадавших нет, но повреждены дома и автомобиль, начался пожар в нежилых помещениях

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

В ночь на 12 февраля, кроме столицы, россияне атаковали и Киевскую область. В результате работы сил противовоздушной по вражеским целям есть последствия на земле, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Россия атаковала ударными дронами и ракетами.

В области есть сбитые вражеские цели. Предварительно, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Однако в результате вражеской атаки в Обуховском районе начался пожар в нежилых помещениях.

В Бориспольском районе обломками сбитых беспилотников повреждены девять частных домов и автомобиль.

Также 12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, из-за чего в Оболонском районе погиб человек, еще четверо пострадали. Среди них ребенок.