В Киевскую область летели дроны и ракеты: есть сбитые цели, но не обошлось без последствий
В ночь на 12 февраля, кроме столицы, россияне атаковали и Киевскую область. В результате работы сил противовоздушной по вражеским целям есть последствия на земле, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Россия атаковала ударными дронами и ракетами.
В области есть сбитые вражеские цели. Предварительно, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Однако в результате вражеской атаки в Обуховском районе начался пожар в нежилых помещениях.
В Бориспольском районе обломками сбитых беспилотников повреждены девять частных домов и автомобиль.
Также 12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, из-за чего в Оболонском районе погиб человек, еще четверо пострадали. Среди них ребенок.
- В ночь на 11 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности Полтавской области, запустив почти два десятка ракет разных типов и 124 беспилотника.
- В связи с очередным российским обстрелом Укрэнерго ввело аварийные отключения света. Но потом отменило.