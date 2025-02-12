На Київщину летіли дрони і ракети: є збиті цілі, але не минулося без наслідків
У ніч проти 12 лютого, крім столиці, росіяни атакували і Київську область. Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони по ворожих цілях є наслідки на землі, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Росія атакувала ударними дронами та ракетами.
В області є збиті ворожі цілі. Попередньо, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Однак внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі почалась пожежа в нежитлових приміщеннях.
У Бориспільському районі уламками збитих безпілотників пошкоджено дев’ять приватних будинків та автівку.
Також 12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по Києву, через що в Оболонському районі загинула людина, ще четверо – постраждали. Серед них дитина.
- У ніч проти 11 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах газодобувної промисловості Полтавської області, запустивши майже два десятки ракет різних типів і 124 безпілотники.
- У зв’язку з черговим російським обстрілом Укренерго запровадило аварійні відключення світла. Але потім скасувало.