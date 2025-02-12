На Київщину летіли дрони і ракети: є збиті цілі, але не минулося без наслідків

Постраждалих немає, але пошкоджено будинки і автівку, почалася пожежа в нежитлових приміщеннях

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

У ніч проти 12 лютого, крім столиці, росіяни атакували і Київську область. Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони по ворожих цілях є наслідки на землі, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

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Росія атакувала ударними дронами та ракетами.

В області є збиті ворожі цілі. Попередньо, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Однак внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі почалась пожежа в нежитлових приміщеннях.

У Бориспільському районі уламками збитих безпілотників пошкоджено дев’ять приватних будинків та автівку.

Також 12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по Києву, через що в Оболонському районі загинула людина, ще четверо – постраждали. Серед них дитина.