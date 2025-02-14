Росія запустила по Україні 133 безпілотники: є наслідки у п'яти областях

Усі, крім двох дронів, збито або локаційно втрачено

Наслідки в Одеському районі (Фото: Telegram-канал Олега Кипера)

У ніч проти 14 лютого Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами й імітаторами, цього разу запустила 133 безпілотники. Майже всі дрони було збито або локаційно втрачено, проте є наслідки. Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер інформує, що росіяни вдарили по Одеському району. Внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку. Також уламками було уражено автівку. Були пожежі, але їх загасили.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 01:40 ворог вдарив по місту Богодухів. Внаслідок падіння уламків БпЛА зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено п'ять приватних будинків, трактор та автомобіль. Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес.

Сумська ОВА інформує, що над областю збили 20 "шахедів". Про наслідки не повідомляє.

У Чернігівській і Київській ОВА теж не кажуть про наслідки.