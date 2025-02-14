Росія вдарила по ЧАЕС "шахедом" із фугасною бойовою частиною. СБУ показала фото
Служба безпеки України опублікувала фото уламків безпілотника, яким російські окупаційні війська атакували Чорнобильську атомну електростанцію. За даними слідства, удару було завдано "шахедом".
Всередині та поблизу укриття четвертого енергоблока СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, йдеться про дрон-камікадзе типу Shahed.
"Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття", – йдеться у повідомленні.
Зараз проводяться заходи для з'ясування всіх обставин злочину Росії та притягнення винних до відповідальності.
- У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
- Державна інспекція ядерного регулювання уточнила, що станом на 08:00 радіаційний стан на майданчику без змін.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що триває розбір захисного покриття над зруйнованим четвертим енергоблоком із метою виявлення осередків тління.