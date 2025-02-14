Росія вдарила по ЧАЕС "шахедом" із фугасною бойовою частиною. СБУ показала фото

СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером

Саркофаг на ЧАЕС (Фото: Пресслужба МАГАТЕ)

Служба безпеки України опублікувала фото уламків безпілотника, яким російські окупаційні війська атакували Чорнобильську атомну електростанцію. За даними слідства, удару було завдано "шахедом".

Всередині та поблизу укриття четвертого енергоблока СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, йдеться про дрон-камікадзе типу Shahed.

"Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття", – йдеться у повідомленні.

Зараз проводяться заходи для з'ясування всіх обставин злочину Росії та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ