МВС: Після дронового удару розбирають покриття саркофага над енергоблоком ЧАЕС

За словами Ігоря Клименка, ситуація контрольована, постраждалих немає

Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що триває розбір захисного покриття над зруйнованим четвертим енергоблоком із метою виявлення осередків тління. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби.

"Триває розбір захисного покриття укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази. Радіаційний фон у нормі. Наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", – йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, ситуація контрольована, постраждалих немає.