МВД: После дронового удара разбирают покрытие саркофага над энергоблоком ЧАЭС
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что продолжается разбор защитного покрытия над разрушенным четвертым энергоблоком с целью обнаружения очагов тления. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.
"Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным четвертым энергоблоком для обнаружения очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы. Радиационный фон в норме. В настоящее время на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/час, что не превышает допустимых значений", – говорится в сообщении.
По словам Клименко, ситуация контролируемая, пострадавших нет.
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- Государственная инспекция ядерного регулирования уточнила, что по состоянию на 08:00 радиационное состояние на площадке без изменений.