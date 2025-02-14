МВД: После дронового удара разбирают покрытие саркофага над энергоблоком ЧАЭС

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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что продолжается разбор защитного покрытия над разрушенным четвертым энергоблоком с целью обнаружения очагов тления. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

"Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным четвертым энергоблоком для обнаружения очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы. Радиационный фон в норме. В настоящее время на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/час, что не превышает допустимых значений", – говорится в сообщении.

По словам Клименко, ситуация контролируемая, пострадавших нет.