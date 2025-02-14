Россия ударила по ЧАЭС "шахедом" с фугасной боевой частью. СБУ показала фото

Саркофаг на ЧАЭС (Фото: Пресс-служба МАГАТЭ)

Служба безопасности Украины опубликовала фото обломков беспилотника, которым российские оккупационные войска атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. По данным следствия, удар был нанесен "шахедом".

Внутри и близ укрытия четвертого энергоблока СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером. По данным следствия, речь идет о дроне-камикадзе типа Shahed.

"Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления России и привлечения виновных к ответственности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ