Россия ударила по ЧАЭС "шахедом" с фугасной боевой частью. СБУ показала фото
Служба безопасности Украины опубликовала фото обломков беспилотника, которым российские оккупационные войска атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. По данным следствия, удар был нанесен "шахедом".
Внутри и близ укрытия четвертого энергоблока СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером. По данным следствия, речь идет о дроне-камикадзе типа Shahed.
"Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту. В результате попадания повреждена конструкция укрытия", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления России и привлечения виновных к ответственности.
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- Государственная инспекция ядерного регулирования уточнила, что по состоянию на 08:00 радиационное состояние на площадке без изменений.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что продолжается разбор защитного покрытия над разрушенным четвертым энергоблоком с целью обнаружения очагов тления.