Украину атаковали под полторы сотни БпЛА России. Есть последствия на земле: детали и фото

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

С вечера 16 февраля и в ночь на 17-е Россия запустила по Украине 147 беспилотников, есть последствия в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 83 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

59 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Полставская области и Запорожье.

В частности, Запорожье россияне атаковали 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания.

В Киевской области под ударом были мирные населенные пункты, сообщает ОВА.

В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Но в результате атаки в Бориспольском районе мужчина 2003 года рождения получил травму руки.

Повреждения фиксируются в четырех районах.

→ Обуховский район: повреждены три частных дома и два автомобиля.

→ ⁠Вышгородский: в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха.

→ ⁠Фастовский: возгорание складского помещения.

→ ⁠Бориспольский: поврежден частный дом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в результате падения обломков БпЛА в Холодногорском районе Харькова три женщины 28, 50, 64 лет получили острую реакцию на стресс.

Повреждена хозяйственная постройка и остекление 14 частных домов.

В Салтовском районе города повреждено остекление дома, без пострадавших.

Также в селе Цаповка Богодуховского района в результате падения трех "шахедов" на территорию предприятия повреждены три складских здания, админздание и два автомобиля.

В Полтавской ОГА сообщили, что в Зиньковской общине обломками беспилотника повреждена кровля частного жилого дома и рядом расположенного хозяйственного сооружения.