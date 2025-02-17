Украину атаковали под полторы сотни БпЛА России. Есть последствия на земле: детали и фото
С вечера 16 февраля и в ночь на 17-е Россия запустила по Украине 147 беспилотников, есть последствия в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 83 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
59 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Полставская области и Запорожье.
В частности, Запорожье россияне атаковали 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания.
В Киевской области под ударом были мирные населенные пункты, сообщает ОВА.
В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Но в результате атаки в Бориспольском районе мужчина 2003 года рождения получил травму руки.
Повреждения фиксируются в четырех районах.
→ Обуховский район: повреждены три частных дома и два автомобиля.
→ Вышгородский: в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха.
→ Фастовский: возгорание складского помещения.
→ Бориспольский: поврежден частный дом.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в результате падения обломков БпЛА в Холодногорском районе Харькова три женщины 28, 50, 64 лет получили острую реакцию на стресс.
Повреждена хозяйственная постройка и остекление 14 частных домов.
В Салтовском районе города повреждено остекление дома, без пострадавших.
Также в селе Цаповка Богодуховского района в результате падения трех "шахедов" на территорию предприятия повреждены три складских здания, админздание и два автомобиля.
В Полтавской ОГА сообщили, что в Зиньковской общине обломками беспилотника повреждена кровля частного жилого дома и рядом расположенного хозяйственного сооружения.
- В ночь на 16 февраля Россия атаковала 143 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили около сотни дронов, но были последствия в четырех областях.
- Также россияне ударили дроном по тепловой электростанции в Николаеве: без тепла 46 000 абонентов.