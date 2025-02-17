Россия атаковала беспилотниками, по Запорожью выпустила 10: есть последствия – видео
В ночь на 17 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в частности есть последствия в Запорожье. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В 02:39 он написал, что работают силы противовоздушной обороны, и призвал быть в безопасности до отбоя тревоги.
В 03:36 стало известно, что из-за вражеской атаки начался пожар в нежилом здании.
Предварительно, без пострадавших.
Позже Федоров сообщил, что всего россияне атаковали город 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания.
- В ночь на 16 февраля Россия атаковала 143 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили почти сотню дронов, но были последствия в четырех областях.
- Также россияне ударили дроном по тепловой электростанции в Николаеве: без тепла остались 46 000 абонентов.