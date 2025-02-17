Россия атаковала беспилотниками, по Запорожью выпустила 10: есть последствия – видео

Запорожье (Фото - Telegram Куртева)

В ночь на 17 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в частности есть последствия в Запорожье. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В 02:39 он написал, что работают силы противовоздушной обороны, и призвал быть в безопасности до отбоя тревоги.

В 03:36 стало известно, что из-за вражеской атаки начался пожар в нежилом здании.

Предварительно, без пострадавших.

Позже Федоров сообщил, что всего россияне атаковали город 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания.