Росія атакувала безпілотниками, по Запоріжжю випустила 10: є наслідки – відео

Запоріжжя (Фото - Telegram Куртєва)

У ніч проти 17 лютого Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема є наслідки у Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 02:39 він написав, що працюють сили протиповітряної оборони, та закликав бути в безпеці до відбою тривоги.

О 03:36 стало відомо, що через ворожу атаку здійнялася пожежа в нежитловій будівлі.

Попередньо, без постраждалих.

Пізніше Федоров повідомив, що загалом росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок – вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання.