Росія атакувала безпілотниками, по Запоріжжю випустила 10: є наслідки – відео
У ніч проти 17 лютого Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема є наслідки у Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
О 02:39 він написав, що працюють сили протиповітряної оборони, та закликав бути в безпеці до відбою тривоги.
О 03:36 стало відомо, що через ворожу атаку здійнялася пожежа в нежитловій будівлі.
Попередньо, без постраждалих.
Пізніше Федоров повідомив, що загалом росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок – вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання.
- У ніч проти 16 лютого Росія атакувала 143 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили майже сотню дронів, але були наслідки у чотирьох областях.
- Також росіяни вдарили дроном по тепловій електростанції у Миколаєві: без тепла 46 000 абонентів.