ВСУ о реактивном Shahed-238 в Украине: Мы его не находили, пусть показывает тот, кто нашел

В Воздушных силах не подтвердили информацию о том, что Россия атаковала Украину новым реактивным ударным беспилотником

Юрий Игнат (Скриншот)

Ряд украинских Telegram-каналов, в том числе военный эксперт Сергей "Флэш", заявили о якобы сбитии в Украине нового дрона-камикадзе Shahed-238 с реактивным двигателем. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона опроверг информацию.

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"Флэш" опубликовал сообщение вечером 8 января. В нем он утверждает, что новый "шахед" якобы долетел до середины страны, двигаясь со скоростью более 500 км/ч.

Игнат заявил, что украинские военные не находили такого дрона и его обломков.

"Как мы можем подтвердить, если мы его не находим? Кто нашел, пусть подтверждает, показывает, рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал Shahed-238, черного цвета. После этой демонстрации у нас БПЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", – сказал он.

20 ноября 2023 года Иран представил новый Shahed-238. Он имеет инфракрасную и радиолокационную систему наведения. Технические характеристики Shahed-238 остаются неизвестными, в то же время реактивный двигатель должен обеспечивать высокую скорость, однако платой за это должна была стать уменьшенная дальность полета.

4 декабря Игнат заявил, что российские оккупанты начали красить дроны-камикадзе Shahed-136 в черный цвет из баллончиков.

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