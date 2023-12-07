ЗСУ: Росіяни модернізують дрони. Роблять їх менш помітними, встановлюють нове обладнання

Росіяни намагаються використати менш помітний матеріал під час виробництва дронів, встановлюють інше обладнання

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Російські окупанти займаються модернізацією ударних безпілотників, щоб зробити їх менш помітними для Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, ворог постійно намагається покращувати своє озброєння.

"Модернізація там не надто велика, вони роблять їх просто менш помітними, використовуючи при виготовленні фюзеляжу менш помітний матеріал. Але їх все одно видно, дрон не маленький, має двигун, ціль помітна радіолокаційно", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що можна навести приклад фарбування дронів-камікадзе Shahed-136 у чорний колір, щоб знизити їх видимість уночі.

"Плюс зустрічалися якісь інші пристрої на БПЛА. З якою метою вони це роблять, вивчають фахівці, які можуть встановити, для чого той чи інший прилад був застосований", – резюмував військовий.

У ніч на 7 грудня росіяни запустили по Україні 18 "шахедів", 15 БПЛА вдалося збити, прильоти були в Ізмаїльському районі Одеської області, загинув водій вантажівки.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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