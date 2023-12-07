ВСУ: Россияне модернизируют дроны. Делают их менее заметными, ставят новое оборудование

Россияне пытаются использовать менее заметный материал при производстве дронов, ставят другое оборудование

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты занимаются модернизацией ударных беспилотников, чтобы сделать их менее заметными для Сил обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, враг постоянно пытается улучшать свое вооружение.

"Модернизация там не слишком велика, они делают их просто менее заметными, используя при изготовлении фюзеляжа менее заметный материал. Но их все равно видно, дрон не маленький, имеет двигатель, цель заметна радиолокационно", — сказал Игнат.

Он отметил, что можно привести пример покраски дронов-камикадзе Shahed-136 в черный цвет, чтобы снизить их видимость ночью.

"Плюс встречались какие-то другие устройства на БПЛА. С какой целью они это делают, изучают специалисты, которые могут установить, для чего тот или иной прибор был применен", — резюмировал военный.

В ночь на 7 декабря россияне запустили по Украине 18 "шахедов", 15 БПЛА удалось сбить, прилеты были в Измаильском районе Одесской области, погиб водитель грузовика.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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