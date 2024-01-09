Ігнат про новий реактивний Shahed-238 в Україні: Ми його не знаходили, хай показує той, хто знайшов

У Повітряних силах не підтвердили інформацію про те, що Росія атакувала Україну новим реактивним ударним безпілотником

Юрій Ігнат (Скриншот)

Військовослужбовець ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про нібито збиття в Україні нового дрона-камікадзе Shahed-238 з реактивним двигуном. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону спростував інформацію.

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"Флеш" опублікував допис ввечері 8 січня. У ньому він стверджує, що новий "шахед" нібито долетів до середини країни, рухаючись зі швидкістю понад 500 км/год.

Ігнат заявив, що українські військові не знаходили такого дрона та його уламків.

"Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов, хай підтверджує, показує, розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав Shahed-238, чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти", – сказав він.

20 листопада 2023 року Іран презентував новий Shahed-238. Він має інфрачервону та радіолокаційну системи наведення. Технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими, водночас реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, однак платою за це мала стати зменшена дальність польоту.

4 грудня Ігнат заявив, що російські окупанти почали фарбувати дрони-камікадзе Shahed-136 у чорний колір із балончиків.

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