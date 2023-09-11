Эксперт: В дроне Shahed впервые нашли российскую антенну, это проблема для РЭБ – фото

В обломках дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136 впервые с начала войны нашли российскую антенну "Комета-М", более устойчивую к украинской РЭБ. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, специалист по радиоразведке и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.

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Новую деталь обнаружили в "шахеде", атаковавшем Киев.

В дроне вместо спутниковой CRPA-антенны иранского производства стоит CRPA-антенна "Комета-М" производства РФ в специальной коробке, отметил Флэш.

Controlled Reception Pattern Antenna (CRPA) – это антенна, которая позволяет беспилотнику игнорировать сигналы от комплексов радиоэлектронной борьбы.

"Это говорит о том, что иранские запасы "шахедов" заканчиваются и начали применять Шахеды, изготовленные в России. На хвосте таких "шахедов" [стоит] буква "К" и номер. Также РФ пытается избегать зависимости в комплектующих от третьих стран", – пояснил эксперт.

По его словам, это плохая новость для Украины, поскольку "Комета-М" более устойчива к украинскому РЭБ, чем антенны иранских "шахедов".

Флэш добавляет фото российской антенны:

В конце июля росСМИ "Протокол" опубликовало расследование о производстве иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в российском Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга".

В ночь на 10 сентября РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. В Сумской и Черниговской областях еще до полуночи по дронам работали разные компоненты противовоздушной обороны Украины. Около 01:30 "шахеды" начали сбивать над Киевом.

С июля 2023 и в начале осени Россия усиленно бомбардирует Подунавье дронами из Курской области и Крыма.

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