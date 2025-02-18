РФ почала ставити вибухівку на "Гербери" й налагоджує виробництво своїх реактивних "шахедів" – ГУР

Також окупанти дедалі частіше використовують продукцію китайського виробництва як альтернативу компонентам зі США, ЄС та інших країн

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Росіяни модернізують свої ударні безпілотники, продовжують використовувати іноземні компоненти у БпЛА, а також стали споряджати бойовими частинами дрони "Гербера", що раніше використовувалися як імітатори. Окрім цього РФ налагоджує виробництво аналога реактивного Shahed, повідомляє Головне управління розвідки.

На профільному порталі розвідки War&Sanctions було опубліковано черговий масив даних про іноземні компоненти у зброї РФ, зокрема у дронах.

Зокрема, з початку 2025 року розвідка зафіксувала низку суттєвих змін у будові БпЛА Shahed-136 (російські найменування – "Герань-2" та "Гарпія"):

→ новий вид бойової частини вагою 90 кг;

→ польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея були перенесені з носової частини до хвостової;

→ встановлено додатковий баласт на конструкцію безпілотника.

Розвідники виявили на завадозахищеній восьмиканальній CRP-антені дрона наліпку з маркуванням китайською та англійською мовами "Запчастини до сільгосптехніки", а номер на ній вказував на виробництво цього обладнання у 2024 році.

Водночас спосіб виготовлення та колір корпусу цієї антени схожий на інші вузли та агрегати "шахедів" серії "Ы" виробництва Ірану та Росії, тому виявлена наліпка може бути використана для введення в оману щодо реального походження та призначення обладнання, пояснює ГУР.

У відомстві зауважили, що окупанти дедалі частіше використовують продукцію китайського виробництва як альтернативу компонентам зі США, Європейського союзу та інших країн. Зокрема, у вищезгаданій восьмиканальній антені на останніх версій Shahed-136 загарбники замінили програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 американського виробництва, яка є критичним складником CRP-антени, на схему виробництва китайської Beijing Microelectronics Technology.

Фото: ГУР

Також ГУР повідомляє про нові маркування на "шахедах": виготовлені в особливій економічній зоні "Єлабуга" безпілотники додатково до "Ы" отримали нову серію "Ъ", а дрони, випущені на електромеханічному заводі "Купол" в Іжевську отримали нову серію "КЦ" як доповнення до попередніх "К" та "КБ"

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Розвідка має інформацію, що, крім восьмиканальних антен власного виробництва "Комета-М8", росіяни стали застосовувати у виробництві дронів свої нові 12-канальні CRP-антени "Комета".

Фото: ГУР

Водночас для фільмування та передання відеозображення з ураженням цілей росіяни використовують одноразові Telegram-боти та мініелектронні обчислювальні машини Raspberry Pi, вебкамери, 3G/LTE-модеми.

Окрім цього окупанти почали споряджати бойовими частинами дрони "Гербера", які раніше виконували роль безпілотників-імітаторів: вироблені в Єлабузі БпЛА встановлюють уламково-фугасну ОФБЧ-2,5 та кумулятивні інженерні боєприпаси КЗ-6. Для приведення бойової частини у дію використовуються підривник, що підключається до польотного контролера через твердотіле реле RUICHI SSR-10D, пояснює ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

За даними розвідки, загарбники налагоджують виробництва аналога реактивного Shahed-238 – "Герань-3" із малогабаритними турбореактивним двоконтурними двигунами Tolou-10/13, котрий здатен забезпечувати швидкість польоту до 550-600 кілометрів на годину на дальності 2500 км.