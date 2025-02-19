Президент Владимир Зеленский показал видео последствий очередного российского террора в Одессе, которое устроило государство-агрессор сразу после переговоров с представителями США в Саудовской Аравии.

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"Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике. Почти в то же время – такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что это происходит зимой, когда ночью было -6 градусов.

Зеленский отметил, что РФ ударила именно по гражданским энергетическим объектам, на что уже почти три года не жалеет ни ракет, ни дронов.

Как минимум 160 000 одесситов без тепла и электроснабжения.

Без отопления и света осталось 13 школ, детский садик, несколько больниц.

"Должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять – на них нужно давить ради мира", – заявил президент.

18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу как первоначальный контакт, чтобы понять, как настроена Москва в вопросе переговоров.

Стороны договорились создать переговорные группы по прекращению войны.

Украина не участвовала в переговорах в Саудовской Аравии. Зеленский заявил, что не будет признавать какие-либо договоренности, достигнутые без участия Украины.

Визит украинского президента в Саудовскую Аравию был запланирован на этот же день, 18 февраля. Однако он перенес его на 10 марта.

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