Буданов убежден, что "выстоим"

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов написал лаконичный пост на фоне новостей о переговорах США и России насчет российско-украинской войны.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В своем Telegram-канале он заявил: "Выстоим.".

Пост начальника ГУР появился на фоне результатов переговоров США и России в Саудовской Аравии и заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он фактически критикует Украину в том, что война все еще продолжается.

В то же время на фронте существенно увеличилось количество боев, россияне активизировались на всех основных направлениях. Также была очередная ночная массированная атака "шахедами", в Одессе много людей без тепла и света.

18 февраля после переговоров в Саудовской Аравии США и РФ договорились возобновить штат посольств в Москве и Вашингтоне. А в контексте войны они договорились о переговорных группах по Украине.

Представителей Украины не было на встрече. Зеленский подчеркивал, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности, достигнутые без ее участия.

Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4% и заявил о необходимости проведения выборов. Комментируя переговоры без участия Украины, он заявил, что у нее было три года, чтобы заключить соглашение.