Зеленский: Украина не примет участия в переговорах России и США в Саудовской Аравии

Президент подчеркнул, что Украина не будет признавать договоренности по ней, достигнутые без ее участия

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия. Слова главы государства на пресс-конференции передает агентство Интерфакс-Украина.

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"Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины [такими], которые не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", – рассказал Зеленский.

По его мнению, в российско-американских переговорах в Саудовской Аравии есть двусторонний трек, и эти страны "имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Глава государства добавил, что это обсуждали и раньше, но только сейчас "стали публично говорить".

Президент отметил, что его предстоящий визит в Саудовскую Аравию "не имеет никакой связи" с тем, что будет происходить в этой стране на уровне представителей США и России.

Зеленский сообщил, что спросит по поводу переговоров у премьер-министра Саудовской Аравии, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Кроме того, глава государства сообщил, что во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть, и, по его мнению, это может сделать американский президент Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что наибольший ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", – добавил украинский лидер.