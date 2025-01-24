"Что будет, если нефть станет по $45?" У Трампа назвали средство давления на Россию

Ключевую роль в достижении мира играет не только дипломатия, но и экономика, отметил Келлог

Кит Келлог (Фото: SARAH SILBIGER/EPA)

Экономические меры, в том числе снижение цены на нефть, могут вынудить Россию к окончанию войны. Об этом рассказал будущий спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России, генерал Кит Келлог.

По его словам, российская война "не окончится убийством друг друга", а ключевую роль в достижении мира играет не только дипломатия, но и экономика.

"Один пример – нефть... Если посмотреть на [марки] Brent или WTI, базовая цена составляет около $78 долларов за баррель. Так что россияне получают миллиарды долларов от продажи нефти. Что [будет], если снизить это значение до $45 за баррель, что в основном является базовой точкой безубыточности?" – объяснил соратник Трампа.

Келлог отметил, что президент США для окончания войны исходит из экономических и дипломатических мер. Для последних Трамп говорит с Северной Кореей и Китаем, добавил Келлог.

Накануне, 23 января, во время саммита в Давосе Трамп заявил, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить войну России против Украины.