Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает китайское государственное медиа Синьхуа.
Других деталей разговора не сообщается.
В декабре 2024-го американское медиа CBS News сообщало, что Трамп пригласил Си на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января 2025-го. Впоследствии это же СМИ заявило, что глава КНР не приедет на инаугурацию.
Уже в январе 2025 года Трамп сообщил, что имел контакт с Си из-за помощников, а также избранный президент выразил надежду, что они найдут общий язык китайским лидером.
17 января министерство иностранных дел КНР заявило, что на инаугурации Трампа будет присутствовать вице-президент Китая как "специальный представитель Си".
Новость дополняется...
- В ноябре 2024-го большинство аналитиков в опросе агентства Reuters заявили, что США могут ввести почти 40% пошлины на импорт из Китая по каденции Трампа.
- В январе 2025 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что китайские власти рассматривают вариант, при котором близкий к Трампу миллиардер Маск может приобрести американский бизнес TikTok.