Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Дональд Трамп во время разговора с Си Цзиньпином в 2018 году (Архивное фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает китайское государственное медиа Синьхуа.

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Других деталей разговора не сообщается.

В декабре 2024-го американское медиа CBS News сообщало, что Трамп пригласил Си на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января 2025-го. Впоследствии это же СМИ заявило, что глава КНР не приедет на инаугурацию.

Уже в январе 2025 года Трамп сообщил, что имел контакт с Си из-за помощников, а также избранный президент выразил надежду, что они найдут общий язык китайским лидером.

17 января министерство иностранных дел КНР заявило, что на инаугурации Трампа будет присутствовать вице-президент Китая как "специальный представитель Си".

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В ноябре 2024-го большинство аналитиков в опросе агентства Reuters заявили, что США могут ввести почти 40% пошлины на импорт из Китая по каденции Трампа.

В январе 2025 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что китайские власти рассматривают вариант, при котором близкий к Трампу миллиардер Маск может приобрести американский бизнес TikTok.