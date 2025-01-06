Трамп заявил, что имел контакт с лидером Китая через помощников
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он и лидер Китая Си Цзиньпин общались через представителей. Его слова приводит агентство Reuters.
Трамп выразил надежду, что они с китайским лидером найдут общий язык.
"Мы уже говорили. Мы говорили через их представителей", – сказал Трамп.
Новоизбранный президент США, который вступит в должность 20 января, описал Си как сильного и могущественного человека, которого, по его словам, уважают в Китае.
"И я думаю, что мы, наверное, очень хорошо поладим. Но, вы знаете, это должна быть улица с двусторонним движением", — добавил Трамп, повторив обвинения в том, что Китай "обдирает" США экономически.
Трамп также заявил, что введет дополнительные 10% пошлины на китайские товары, если Пекин не сделает больше, чтобы прекратить торговлю фентанилом, вызывающим сильную зависимость. Во время предвыборной кампании он угрожал пошлинами более 60% на китайские товары.
- 12 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.
- 13 декабря CBS News писало, что лидер Китая не приедет на инаугурацию Трампа.