Трамп заявил, что имел контакт с лидером Китая через помощников

Дональд Трамп выразил надежду, что они с лидером КНР найдут общий язык

Дональд Трамп (Фото: Thibault Camus/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он и лидер Китая Си Цзиньпин общались через представителей. Его слова приводит агентство Reuters.

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Трамп выразил надежду, что они с китайским лидером найдут общий язык.

"Мы уже говорили. Мы говорили через их представителей", – сказал Трамп.

Новоизбранный президент США, который вступит в должность 20 января, описал Си как сильного и могущественного человека, которого, по его словам, уважают в Китае.

"И я думаю, что мы, наверное, очень хорошо поладим. Но, вы знаете, это должна быть улица с двусторонним движением", — добавил Трамп, повторив обвинения в том, что Китай "обдирает" США экономически.

Трамп также заявил, что введет дополнительные 10% пошлины на китайские товары, если Пекин не сделает больше, чтобы прекратить торговлю фентанилом, вызывающим сильную зависимость. Во время предвыборной кампании он угрожал пошлинами более 60% на китайские товары.