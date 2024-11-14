Reuters: Выбор Рубио говорит о том, что Трамп хочет занять более агрессивную позицию к КНР

Марко Рубио (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Выдвинув Марко Рубио на должность госсекретаря, новоизбранный президент США Дональд Трамп дал понять, что его политика по отношению к Пекину может выйти за пределы тарифов и занять более агрессивную позицию относительно Китая как главному стратегическому сопернику Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале говорится, что выбор кандидатуры Рубио состоялся вместе с другими кадровыми решениями, которые могли бы огорчить Китай, например Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности и Джона Рэтклиффа на должность главы Центрального разведывательного управления.

Эти варианты указывают на то, что Трамп хочет изменить подход администрации действующего президента США Джо Байдена к "управлению конкуренцией" с Пекином по разным вопросам, начиная от поддержки Тайваня и заканчивая ролью Китая в кризисе с фентанилом в США. Республиканцы критиковали позицию Байдена как слишком примирительную.

"Рубио в глубине души верит, что Китай является врагом Соединенных Штатов", — сказал бывший американский дипломат Дэвид Фейерстайн.

Журналисты напомнили, что в 2020 году КНР наложил санкции на Рубио из-за того, что он поддержал протесты в Гонконге. Это был бы первый случай, когда бы Китай вводил активные ограничения на поездки для госсекретаря США, представляя первую проверку того, как Пекин может взаимодействовать с новой администрацией Трампа. Со своей стороны, Рубио был сторонником визовых санкций США в отношении китайских чиновников.

Посольство Китая в Вашингтоне не комментировало санкции в отношении Рубио или его будущее назначение, но в представительстве заявили, что Пекин надеется на сотрудничество с новой администрацией по продвижению связей "в стабильном, здоровом и устойчивом направлении".