Reuters: Вибір Рубіо свідчить про те, що Трамп хоче зайняти більш агресивну позицію щодо Китаю
Висунувши Марко Рубіо на посаду держсекретаря, новообраний президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його політика щодо Пекіна може вийти за межі тарифів і зайняти більш агресивну позицію стосовно Китаю як головного стратегічного суперника Вашингтона. Про це повідомила агенція Reuters.
У матеріалі йдеться, що вибір кандидатури Рубіо відбувся разом з іншими кадровими рішеннями, які могли б засмутити Китай, наприклад, Майка Волтца на посаду радника з національної безпеки та Джона Реткліффа на посаду голови Центрального розвідувального управління.
Ці варіанти вказують на те, що Трамп хоче змінити підхід адміністрації чинного президента США Джо Байдена до "керування конкуренцією" з Пекіном у різних питаннях, починаючи від підтримки Тайваню і закінчуючи роллю Китаю в кризі з фентанілом у США. Республіканці критикували позицію Байдена як надто примирливу.
"Рубіо в глибині душі вірить, що Китай є ворогом Сполучених Штатів", — сказав колишній американський дипломат Девід Фаєрстайн.
Журналісти нагадали, що у 2020 році КНР наклала санкції на Рубіо через те, що він підтримав протести в Гонконгу. Це був би перший випадок, коли Китай вводив би активні обмеження на поїздки для держсекретаря США, представляючи першу перевірку того, як Пекін може взаємодіяти з новою адміністрацією Трампа. Зі свого боку, Рубіо був прихильником візових санкцій США щодо китайських посадовців.
Посольство Китаю у Вашингтоні не коментувало санкції щодо Рубіо чи його майбутнє призначення, але у представництві заявили, що Пекін сподівається на співпрацю з новою адміністрацією для просування зв’язків "у стабільному, здоровому та стійкому напрямку".
- 13 листопада стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону та очільника ЦРУ.
- Того самого дня Трамп обрав Рубіо на посаду держсекретаря США.