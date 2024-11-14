Reuters: Вибір Рубіо свідчить про те, що Трамп хоче зайняти більш агресивну позицію щодо Китаю

Марко Рубіо (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Висунувши Марко Рубіо на посаду держсекретаря, новообраний президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його політика щодо Пекіна може вийти за межі тарифів і зайняти більш агресивну позицію стосовно Китаю як головного стратегічного суперника Вашингтона. Про це повідомила агенція Reuters.

У матеріалі йдеться, що вибір кандидатури Рубіо відбувся разом з іншими кадровими рішеннями, які могли б засмутити Китай, наприклад, Майка Волтца на посаду радника з національної безпеки та Джона Реткліффа на посаду голови Центрального розвідувального управління.

Ці варіанти вказують на те, що Трамп хоче змінити підхід адміністрації чинного президента США Джо Байдена до "керування конкуренцією" з Пекіном у різних питаннях, починаючи від підтримки Тайваню і закінчуючи роллю Китаю в кризі з фентанілом у США. Республіканці критикували позицію Байдена як надто примирливу.

"Рубіо в глибині душі вірить, що Китай є ворогом Сполучених Штатів", — сказав колишній американський дипломат Девід Фаєрстайн.

Журналісти нагадали, що у 2020 році КНР наклала санкції на Рубіо через те, що він підтримав протести в Гонконгу. Це був би перший випадок, коли Китай вводив би активні обмеження на поїздки для держсекретаря США, представляючи першу перевірку того, як Пекін може взаємодіяти з новою адміністрацією Трампа. Зі свого боку, Рубіо був прихильником візових санкцій США щодо китайських посадовців.

Посольство Китаю у Вашингтоні не коментувало санкції щодо Рубіо чи його майбутнє призначення, але у представництві заявили, що Пекін сподівається на співпрацю з новою адміністрацією для просування зв’язків "у стабільному, здоровому та стійкому напрямку".