Трамп заявив, що мав контакт з лідером Китаю через помічників
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він і лідер Китаю Сі Цзіньпін спілкувалися через представників. Його слова наводить агентство Reuters.
Трамп висловив сподівання, що вони з китайським лідером порозуміються.
"Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників", – сказав Трамп.
Новообраний президент США, який вступить на посаду 20 січня, описав Сі як сильну та могутню людину, яку, за його словами, шанують у Китаї.
"І я думаю, що ми, мабуть, дуже добре порозуміємося. Але, ви знаєте, це має бути вулиця з двостороннім рухом", – додав Трамп, повторивши звинувачення в тому, що Китай "обдирає" США економічно.
Трамп також заявив, що запровадить додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не зробить більше, щоб припинити торгівлю фентанілом, який викликає сильну залежність. Під час передвиборчої кампанії він погрожував митами понад 60% на китайські товари.
- 12 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня.
- 13 грудня CBS News писало, що лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа.