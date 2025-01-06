Трамп заявив, що мав контакт з лідером Китаю через помічників

Дональд Трамп висловив сподівання, що вони з лідером КНР порозуміються

Дональд Трамп (Фото: Thibault Camus/EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він і лідер Китаю Сі Цзіньпін спілкувалися через представників. Його слова наводить агентство Reuters.

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Трамп висловив сподівання, що вони з китайським лідером порозуміються.

"Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників", – сказав Трамп.

Новообраний президент США, який вступить на посаду 20 січня, описав Сі як сильну та могутню людину, яку, за його словами, шанують у Китаї.

"І я думаю, що ми, мабуть, дуже добре порозуміємося. Але, ви знаєте, це має бути вулиця з двостороннім рухом", – додав Трамп, повторивши звинувачення в тому, що Китай "обдирає" США економічно.

Трамп також заявив, що запровадить додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не зробить більше, щоб припинити торгівлю фентанілом, який викликає сильну залежність. Під час передвиборчої кампанії він погрожував митами понад 60% на китайські товари.