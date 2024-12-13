CBS News: Лідер Китаю не буде присутній на інавгурації Трампа

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА)

Глава Китаю Сі Цзіньпін не поїде до Вашингтона на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CBS News із посиланням на двох неназваних співрозмовників.

За їхніми словами, 20 січня інавгурацію відвідають посол Китаю в США та його дружина, як це зазвичай буває. Додатково до них можуть приєднатись інші офіційні особи з Пекіна.

У посольстві Китаю у США відмовилися від коментарів. Трамп не відповів на запит з проханням прокоментувати.

Як зазначає CBS News, запрошення лідеру Китаю було передано в обхід офіційних дипломатичних каналів. Це застало зненацька як Пекін, і союзників США.

"Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між США та Китаєм, залишилися здивованими щодо намірів Трампа", – пише ЗМІ.

Декілька західних дипломатів були здивовані рішенням Трампа запросити Сі Цзіньпіна на інавгурацію з огляду на різні погляди членів команди Трампа на Китай. За словами співрозмовників, це може стати "джерелом напруженості" як усередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах.

12 грудня повідомлялося, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня.